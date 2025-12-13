Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 13 грудня та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, критична інфраструктура та електротранспорт Миколаєва.

Зазначається, що всі об’єкти критичної інфраструктури перевели на генератори.

Відомо про пʼятьох постраждалих в Миколаєві. Госпіталізовані три людини – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям меддопомогу надали амбулаторно.

Нагадаємо, 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі.