Чоловік, який супроводжував кортеж Анджеліни Джолі, досі перебуває у ТЦК на Миколаївщині

фото: tsn.ua

Дівчина затриманого співробітниками ТЦК у Вознесенську Дмитра, водія з кортежу Анджеліни Джолі, каже, що він перебуває на Миколаївщині

Як передає RegioNews, про це Юлія Лотицька розповіла у коментарі кореспондентам Суспільного.

За словами Юлії, вона прямує до Миколаївщини. Дівчина не знає, де наразі перебуває чоловік, тому що його телефон вимкнений.

Відомо, що Дмитро з Кропивницького. Чоловік тренер з бойового самбо, він супроводжував кортеж американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі. 5 листопада 2025 року його затримали співробітники ТЦК на Миколаївщині.

Нагадаємо, 5 листопада нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що охоронця Анджеліни Джолі дійсно забрали у ТЦК і хотіли мобілізувати. Згодом нардеп розкритикував чинну владу за цей інцидент.