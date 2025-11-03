На Миколаївщині поліцейський загинув, врізавшись у авто після аварії

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 2 листопада ввечері на вул. Центральній.

Поліцейський відділення №6 Миколаївського районного управління, перебуваючи на власному автомобілі Daewoo Lanos поза службою, зіткнувся з нерухомим Toyota Hilux, який який декількома годинами раніше став учасником ДТП з Ford Focus.

Внаслідок зіткнення поліцейський загинув на місці.

Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 31 жовтня в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lexus, збила двох пішоходів на пішохідному переході. Один із потерпілих загинув на місці, інший отримав легкі травми. За фактом ДТП працівники ДБР відкрили кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Ольги Лелик. Рішення ухвалили за поданням прокурора