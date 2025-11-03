В Николаеве после атаки "шахедов" вспыхнул пожар

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью, 3 ноября, российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате удара в городе вспыхнул пожар

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, все службы оперативно работают на месте.

Ким добавил, что по состоянию на 05.50 информации о пострадавших нет.

Напомним, 1 ноября россияне ударили баллистической ракетой по Николаеву. Известно об одном погибшем и 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших – ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.