01 ноября 2025, 11:03

Последствия удара баллистики по Николаеву: погиб человек, среди 15 раненых – ребенок

01 ноября 2025, 11:03
Фото: ОВА
В субботу, 1 ноября, около 7:00 россияне ударили баллистической ракетой по Николаеву

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Предварительно, врага атаковал город ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью. К сожалению, один человек погиб.

Сейчас известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших – ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Последствия удара баллистики по Николаеву: погиб человек, 15 раненых

В результате вражеской атаки повреждена АЗС и автомобили.

Напомним, в ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину 223 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды". ПВО обезвредила 206 дронов.

