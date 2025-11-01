Последствия удара баллистики по Николаеву: погиб человек, 15 раненых

Фото: ОВА

В субботу, 1 ноября, около 7:00 россияне ударили баллистической ракетой по Николаеву

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Предварительно, врага атаковал город ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью. К сожалению, один человек погиб.

Сейчас известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших – ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В результате вражеской атаки повреждена АЗС и автомобили.

Напомним, в ночь на 1 ноября РФ атаковала Украину 223 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды". ПВО обезвредила 206 дронов.