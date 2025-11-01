Россияне атаковали Николаев баллистикой: есть пострадавшие
Утром 1 ноября в Николаеве раздались взрывы. Врага атаковал город баллистикой
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.
"Есть пострадавшие в результате атаки. Все необходимые службы работают. Россия – страна-террорист, ничего нового", – написал Сенкевич.
Во время воздушной тревоги начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что городу угрожает баллистика.
Напомним, днем 31 октября россияне ударили по Днепровскому району Херсона. В результате атаки погибли два человека, еще 7 пострадали.
