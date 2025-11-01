Наслідки удару балістикою по Миколаєву: загинула людина, 15 поранених

Фото: ОВА

У суботу, 1 листопада, близько 7:00 росіяни вдарили балістичною ракетою по Миколаєву

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Попередньо, ворога атакував місто ракетою "Іскандер М" з касетною бойовою частиною. На жаль, одна людина загинула.

Наразі відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих – дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджена АЗС та автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада РФ атакувала Україну 223 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди". ППО знешкодила 206 дронів.