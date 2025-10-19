15:37  19 жовтня
19 жовтня 2025, 16:54

В Миколаєві під час пожежі загинув 66-річний чоловік

19 жовтня 2025, 16:54
Фото: ДСНС Миколаївщини
Протягом доби на Миколаївщині сталося кілька пожеж, найсерйозніша з яких забрала життя одного чоловіка

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, передає RegioNews.

На Миколаївщині протягом 18 жовтня та ночі на 19 жовтня зафіксували вісім пожеж, шість із яких сталися у приватному секторі. Найсерйознішим інцидентом стало загоряння житлового будинку в Миколаєві, де рятувальники виявили тіло чоловіка 1957 року народження. Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку на площі близько 10 кв. м.

У селі Ганнівка Новомар'ївської громади Вознесенського району дерев’яні балки перекриття зайнялися в приватному будинку. Власник загасив займання самостійно до прибуття вогнеборців. Ще одна пожежа сталася у селі Криве Озеро Первомайського району, де вогонь пошкодив житловий будинок на площі 6 кв. м.

У селі Мішково-Погорілове загасили будинок, який не експлуатується, площа пожежі склала 40 кв. м. У Миколаєві в Інгульському районі загорівся металевий вагончик на площі 2 кв. м, а на території автогаражного кооперативу у Центральному районі міста зайнявся автомобіль ЗАЗ. Також двічі горіла солома в тюках у Баштанському районі.

До ліквідації пожеж залучали 44 рятувальники та 11 одиниць техніки, працювала чергова зміна оперативно-координаційного центру ДСНС. Причини всіх інцидентів наразі встановлюють, триває робота щодо їхнього розслідування та документування.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік 1959 року народження. Причини загоряння ще з’ясовуються.

