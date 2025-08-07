Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В четвер, 7 серпня, вранці під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух

Про це передає RegioNews із посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича .

"Було чутно вибух у Миколаєві. З'ясовуємо. Повітряна тривога продовжується", – йдеться у повідомленні.

Глава ОВА Віталій Кім попереджав про рух цілі на місто.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня у Нікополі ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по рятувальниках, які прибули на місце попереднього обстрілу. Загинули три людини, серед них – 23-річний рятувальник.