У Миколаєві пролунав вибух
В четвер, 7 серпня, вранці під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух
Про це передає RegioNews із посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.
"Було чутно вибух у Миколаєві. З'ясовуємо. Повітряна тривога продовжується", – йдеться у повідомленні.
Глава ОВА Віталій Кім попереджав про рух цілі на місто.
Нагадаємо, ввечері 6 серпня у Нікополі ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по рятувальниках, які прибули на місце попереднього обстрілу. Загинули три людини, серед них – 23-річний рятувальник.
