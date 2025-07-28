В Николаеве временно не будет воды

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С завтрашнего дня в городе на двое суток прекратят централизованное водоснабжение

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Для выполнения работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города ориентировочно с 08:00 29 июля по 20:00 30 июля будет прекращено водоснабжение в Николаеве", - говорится в сообщении.

Глава города призвал жителей сделать запас воды по меньшей мере на двое суток.

Напомним, строительство водопровода Новая Одесса-Николаев, которое должно обеспечить жителей областного центра питьевой водой, должно завершиться в августе текущего года. Об этом сообщили в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.