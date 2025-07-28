В Николаеве временно не будет воды
С завтрашнего дня в городе на двое суток прекратят централизованное водоснабжение
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Для выполнения работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города ориентировочно с 08:00 29 июля по 20:00 30 июля будет прекращено водоснабжение в Николаеве", - говорится в сообщении.
Глава города призвал жителей сделать запас воды по меньшей мере на двое суток.
Напомним, строительство водопровода Новая Одесса-Николаев, которое должно обеспечить жителей областного центра питьевой водой, должно завершиться в августе текущего года. Об этом сообщили в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В Николаевской области зафиксировали температурный рекордВсе новости »
28 июля 2025, 15:46В Николаеве задержали агентов ФСБ, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК
24 июля 2025, 10:15Укрзализныця запустила новый поезд Николаев – Ивано-Франковск
24 июля 2025, 08:00
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
Пять лет за госизмену: в Днепре осудили мужчину, который готовил удар по ТЭС и госпиталю
28 июля 2025, 17:32Во Львовской области пограничники обнаружили у пассажирки микроавтобуса необычный груз
28 июля 2025, 17:29"Сливал" данные о ТЦК и блокпостах: в Днепре осудили предателя, работавшего на россиян
28 июля 2025, 17:26В Донецкой области экипаж "Белый ангел" попал под удары дронов во время эвакуации раненых
28 июля 2025, 17:18На Волыни разоблачили предателя, работавшего на белорусскую разведку
28 июля 2025, 16:43На Киевщине разоблачена незаконная добыча 8 тыс. тонн песка из Десны
28 июля 2025, 16:28Россияне превращают в свалку один из крупнейших городов Запорожской области
28 июля 2025, 16:25Трамп сокращает 50-дневный срок соглашения Путину: "Я очень разочарован"
28 июля 2025, 16:08Исчез 8-летний Кирилл из Каменского: ушел из дома и не вернулся
28 июля 2025, 15:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП