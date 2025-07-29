Спасатели показали последствия ракетного удара по Каменскому
Во вторник ночью, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское. Возник пожар. Вражеский обстрел унес жизни двух человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Повреждены роддом и отделение больницы.
"В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 – получили травмы. Частично разрушено трехэтажное неэксплуатированное здание, в котором возник пожар на площади 100 кв.м.", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью россияне нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. В городе повреждены роддом и отделение городской больницы Два человека погибли, еще пять человек пострадали.
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