Спасатели показали последствия ракетного удара по Каменскому

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Во вторник ночью, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское. Возник пожар. Вражеский обстрел унес жизни двух человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Повреждены роддом и отделение больницы.

"В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 – получили травмы. Частично разрушено трехэтажное неэксплуатированное здание, в котором возник пожар на площади 100 кв.м.", – говорится в сообщении.