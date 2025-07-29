На Сумщині более 100 обстрелов за сутки: пятеро раненых, среди них — ребенок

Иллюстративное фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили более 100 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Так, в Краснопольской общине в результате удара FPV-дроном ранения получил мирный житель 1980 года рождения.

В Середино-Будской общине при обстреле из реактивных систем залпового огня пострадало гражданское лицо 1959 года рождения.

В Буринской общине в результате атаки беспилотника травмирована местная жительница, а в Роменской — ранен мужчина 1979 года рождения.

В Белопольской общине из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом ранения получил ребенок 2014 года рождения. Его госпитализировали.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской общине повреждены три частных дома, магазин;

в Сумской общине поврежден частный дом, автомобиль;

в Новослободской общине повреждено админпомещение;

в Эсманьской общине повреждено помещение магазина;

в Буринской общине повреждены админздания, нежилые помещения, помещения банка, почты, типографии, магазин, 5 частных домов, 14 автомобилей;

в Роменской общине повреждено помещение магазина.

Воздушная тревога в области пдлилась 14 часов 26 минут.

Напомним, ночью 29 июля россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожском районе. В результате удара погибли 16 человек, еще 35 – получили ранения.