На Сумщині более 100 обстрелов за сутки: пятеро раненых, среди них — ребенок
За прошедшие сутки российские войска совершили более 100 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Так, в Краснопольской общине в результате удара FPV-дроном ранения получил мирный житель 1980 года рождения.
В Середино-Будской общине при обстреле из реактивных систем залпового огня пострадало гражданское лицо 1959 года рождения.
В Буринской общине в результате атаки беспилотника травмирована местная жительница, а в Роменской — ранен мужчина 1979 года рождения.
В Белопольской общине из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом ранения получил ребенок 2014 года рождения. Его госпитализировали.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине повреждены три частных дома, магазин;
- в Сумской общине поврежден частный дом, автомобиль;
- в Новослободской общине повреждено админпомещение;
- в Эсманьской общине повреждено помещение магазина;
- в Буринской общине повреждены админздания, нежилые помещения, помещения банка, почты, типографии, магазин, 5 частных домов, 14 автомобилей;
- в Роменской общине повреждено помещение магазина.
Воздушная тревога в области пдлилась 14 часов 26 минут.
Напомним, ночью 29 июля россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений в Запорожском районе. В результате удара погибли 16 человек, еще 35 – получили ранения.