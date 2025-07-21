На Николаевщине в результате пожара сухостоя заживо сгорела женщина
Накануне в Николаевской области в результате пожара сухой травы на территории жилого сектора погибла пожилая женщина, еще один человек пострадал
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Предварительно, трагедия возникла из-за опрометчиво выброшенного окурка, вызвавшего пожар сухостоя. Жара и порывистый ветер спровоцировал быстрое распространение огня, перекинувшегося на хозяйственные постройки и жилой дом.
"Именно в этом доме проживала погибшая женщина 1939 года рождения. Ее дочь 1970 г.р. пыталась ее спасти, но не смогла, еще и сама получила ожоги верхних конечностей 1-2 степени", - говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение в одну из больниц Николаева. Огонь потушили пожарные.
На месте трагедии работали офицер-спасатель общины и сотрудники полиции.
Напомним, 14 июля в поселке Устиновка Кропивницкого района в результате пожара сухостоя погибла жительница Кировоградщины.