В Кировоградской области в результате пожара сухостоя погибла женщина
Смертельный пожар произошел 14 июля в поселке Устиновка Кропивницкого района. Пенсионерка скончалась по дороге в больницу
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.
Пожар возник в частном домовладении на улице Вячеслава Чорновила. В результате воспламенения ожоги получила женщина 1943 года рождения. Во время транспортировки в медицинское учреждение она скончалась.
Спасатели оперативно обуздали огонь.
"Причину пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливают специалисты", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя.
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