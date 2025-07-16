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16 июля 2025, 03:33

В Кировоградской области в результате пожара сухостоя погибла женщина

16 июля 2025, 03:33
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фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области
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Смертельный пожар произошел 14 июля в поселке Устиновка Кропивницкого района. Пенсионерка скончалась по дороге в больницу

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.

Пожар возник в частном домовладении на улице Вячеслава Чорновила. В результате воспламенения ожоги получила женщина 1943 года рождения. Во время транспортировки в медицинское учреждение она скончалась.

Спасатели оперативно обуздали огонь.

"Причину пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливают специалисты", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя.

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пожар смерть спасатели трагедия Кировоградская область сухостой Ожог
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