На Миколаївщині внаслідок пожежі сухостою живцем згоріла жінка

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Напередодні на Миколаївщині внаслідок пожежі сухої трави на території житлового сектору загинула літня жінка, ще одна людина постраждала

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Попередньо, трагедія виникла через необачно викинутий недопалок, який спричинив пожежу сухостою. Спека та поривчастий вітер спровокував швидке розповсюдження вогню, який перекинувся на господарчі будівлі та житловий будинок.

"Саме в цьому будинку проживала загибла жінка 1939 року народження. Її донька 1970 р.н. намагалась її врятувати, але не змогла, ще й сама отримала опіки верхніх кінцівок 1-2 ступені", — йдеться у повідомленні.

Постраждалу ушпиталили до опікового відділення в одну з лікарень Миколаєва. Пожежу загасили вогнеборці.

На місці трагедії працювали офіцер-рятувальник громади та співробітники поліції.