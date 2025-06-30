Российские дроны ударили по Славянску: вспыхнули пожары
В ночь на 30 июня российские войска атаковали Славянск, применив шесть ударных беспилотников
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, а также промышленные объекты.
В двух местах возникли пожары – горели элементы конструкций, кровля и перекрытие складских помещений.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Напомним, за прошедшие сутки оккупационная армия РФ убила одного жителя Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов шесть гражданских получили ранения.
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