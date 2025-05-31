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31 мая 2025, 09:30

В Николаевской области зенитчики уничтожили два ударных БпЛА

31 мая 2025, 09:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 31 мая в Николаевской области активно работала ПВО. Оккупанты направили на регион "шахеды"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 31 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По словам Виталия Кима, вчера в Николаевском районе оккупанты ударили из артиллерии и FPV-дроном по Куцурубской общине. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, ночью 31 мая российские войска убили 66-летнего жителя Херсона.

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