В Николаевской области зенитчики уничтожили два ударных БпЛА
Ночью 31 мая в Николаевской области активно работала ПВО. Оккупанты направили на регион "шахеды"
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В ночь на 31 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.
По словам Виталия Кима, вчера в Николаевском районе оккупанты ударили из артиллерии и FPV-дроном по Куцурубской общине. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, ночью 31 мая российские войска убили 66-летнего жителя Херсона.
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