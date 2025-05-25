Под завалами многоэтажки в Николаеве ищут человека после ночной атаки

фото: Николаевская ОВА

Сегодня ночью, 25 мая, россияне атаковали Николаев: один человек погиб, пятеро получили ранения

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, в результате ночной вражеской атаки погиб 77-летний мужчина.

Еще пять человек получили ранения. Состояние пострадавших стабильное.

На месте попадания в многоэтажку спасатели ГСЧС продолжают поисково-спасательную операцию. Есть вероятность, что под завалами может находиться еще один человек.

Работы продолжаются, ситуация находится под контролем.

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Взрывы были слышны во многих украинских городах.

Во время вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей 8, 12 и 17 лет.

На Киевщине погибли 4 человека, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших – трое детей.