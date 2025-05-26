фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На дороге столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и "ВАЗ-2109".

В результате аварии пострадали два человека: 38-летний водитель "ВАЗа" и его 35-летний пассажир. Водителя легковушки заблокировало покореженными конструктивными элементами, спасатели достали его с помощью специального оборудования и передали медикам.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, 24 мая в Кировоградской области произошло ДТП с грузовиком, легковушкой и двумя микроавтобусами. Погибли три человека, еще двое травмированы.