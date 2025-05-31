Оккупанты убили жителя Херсона
Сегодня ночью российские войска обстреляли Херсон. В результате вражеского удара погиб мирный житель
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, жертвой российских террористов стал житель Днепровского района Херсона.
"В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким убитого", — говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, 30 мая российские войска атаковали Херсон и Бериславский район. Из-за вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще три человека получили ранения.
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