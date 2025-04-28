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28 апреля 2025, 09:59

В Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний

28 апреля 2025, 09:59
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фото: Национальная полиция
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Действия фигуранта следователи квалифицировали, как покушение на умышленное убийство, совершенное по хулиганским мотивам

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 27 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе возле магазина по проспекту Героев Украины в Николаеве.

Оказалось, что во время конфликта мужчина произвел выстрел в другого мужчину, предварительно из пистолета. Все произошло после замечания потерпевшего злоумышленника о состоянии алкогольного опьянения и непристойном поведении в общественном месте.

Уже на улице нетрезвый фигурант выстрел в грудь оппонента и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего забрала скорая медицинская помощь.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Его задержали. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже.

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стрельба оружие полиция конфликт Николаев магазин
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