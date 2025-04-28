В Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний

фото: Национальная полиция

Действия фигуранта следователи квалифицировали, как покушение на умышленное убийство, совершенное по хулиганским мотивам

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 27 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе возле магазина по проспекту Героев Украины в Николаеве.

Оказалось, что во время конфликта мужчина произвел выстрел в другого мужчину, предварительно из пистолета. Все произошло после замечания потерпевшего злоумышленника о состоянии алкогольного опьянения и непристойном поведении в общественном месте.

Уже на улице нетрезвый фигурант выстрел в грудь оппонента и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего забрала скорая медицинская помощь.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Его задержали. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже.