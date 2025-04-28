В Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний
Действия фигуранта следователи квалифицировали, как покушение на умышленное убийство, совершенное по хулиганским мотивам
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 27 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе возле магазина по проспекту Героев Украины в Николаеве.
Оказалось, что во время конфликта мужчина произвел выстрел в другого мужчину, предварительно из пистолета. Все произошло после замечания потерпевшего злоумышленника о состоянии алкогольного опьянения и непристойном поведении в общественном месте.
Уже на улице нетрезвый фигурант выстрел в грудь оппонента и скрылся с места происшествия.
Пострадавшего забрала скорая медицинская помощь.
Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Его задержали. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
Напомним, в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже.