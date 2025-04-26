Конфликт в Киеве: школьник грубил женщине из-за музыки – наказали мать

фото: Национальная полиция

В Киеве из-за конфликта между жительницей Голосеевского района и подростком полиция составила административный протокол на мать парня

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирован инцидент: женщина сделала замечание школьнику за то, что тот громко включал российскую музыку под окнами ее дома. В ответ он проигнорировал замечания и начал грубо высказываться в адрес женщины.

Полицейские зарегистрировали сообщения о происшествии и установили личность подростка – им оказался 12-летний ученик местной частной школы.

Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с матерью молодого человека и составили на нее административный протокол.

Напомним, в Киеве группа молодых людей громко слушала российскую музыку на Подоле и не реагировали на замечания прохожих. После напоминания о трагедии в Сумах подростки сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами. Правоохранители разыскали хулиганов.