В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката и получила штраф

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В Киеве женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала посреди дороги. К счастью, обошлось без травм

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, передает RegioNews.

Находившиеся рядом патрульные помогли женщине и обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения.

Она призналась, что употребляла алкоголь, но была удивлена, что управлять электросамокатом в таком состоянии запрещено. Полицейские оформили на нее административные протоколы. Теперь женщине придется отвечать в суде.

В полиции предостерегают, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения запрещено независимо от того, это автомобиль, велосипед, мотоцикл или электросамокат.

Такое нарушение предусматривает штраф в размере 17 000 грн. и лишение права управлять транспортными средствами сроком на один год.

Напомним, в Ровно пенсионер получил тяжелые травмы из-за наезда самоката. В результате удара мужчина получил тяжелую травму – перелом черепа.