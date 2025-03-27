В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

В частности, речь идет об усиленном контроле на блокпостах, в публичных местах, во время массовых мероприятий.

Такие меры направлены на снижение риска терактов и оперативное выявление потенциальных угроз и быстрое реагирование.

На улицах населенных пунктов региона увеличили количество нарядов полиции, которые в круглосуточном режиме следят за безопасностью.

Кроме того, для оперативного реагирования на какие-либо подозрительные ситуации созданы дополнительные пешие и мобильные патрули, в зоне активности транспортных средств усилен контроль на блокпостах с целью проверки транспорта на наличие опасных предметов и подозрительных лиц.

Напомним, враждебная пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке украинскими военными провокации в Николаеве для срыва договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетики и обвинениям в этом России.

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