Управляемый хаос информационных сообщений не отражает в полной мере того, что на самом деле происходит

Управляемый хаос информационных сообщений не отражает в полной мере того, что на самом деле происходит

фото: pixabay

Сколько у Вас в ленте информации о Китайской народной республике? А она многое делает, а не просто так ждет...

А когда Вы последний раз слышали о Кооперативной Республике Гайана? А она есть... Более того, будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в июне этого года.

Просто чтобы было понятно: мы делаем вывод о реальных фактах только из урезанного массива информации, с дозированной правдой, да еще и направленной на достижение своих целей теми или иными международными Актерами.

Да еще и преимущественно не из первоисточников, а через посредство медиа, комментаторов, политологов...

Не воспринимайте некритично этот "параллельный информационный мир"! Учитывайте реальные и подтвержденные факты и действия.

Чтобы не стать объектом манипуляций, Вы просто должны принять то, что поток информации практически никогда не даст Вам всей ПРАВДЫ, или самим стать субъектом, который этим потоком управляет.