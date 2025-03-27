14:59  26 марта
В Донецкой области командира оштрафовали на 17 тыс. грн за смерть солдата
17:53  26 марта
Стрельба в Киеве: полиция задержала стрелка
16:59  26 марта
В Чернигове суд вынес приговор мужчине, который во время минуты молчания восклицал "Слава России"
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
27 марта 2025, 04:50

Дозированная правда: как информационное пространство формирует мнение

27 марта 2025, 04:50
Читайте також українською мовою
Управляемый хаос информационных сообщений не отражает в полной мере того, что на самом деле происходит
Управляемый хаос информационных сообщений не отражает в полной мере того, что на самом деле происходит
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Сколько у Вас в ленте информации о Китайской народной республике? А она многое делает, а не просто так ждет...

А когда Вы последний раз слышали о Кооперативной Республике Гайана? А она есть... Более того, будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в июне этого года.

Просто чтобы было понятно: мы делаем вывод о реальных фактах только из урезанного массива информации, с дозированной правдой, да еще и направленной на достижение своих целей теми или иными международными Актерами.

Да еще и преимущественно не из первоисточников, а через посредство медиа, комментаторов, политологов...

Не воспринимайте некритично этот "параллельный информационный мир"! Учитывайте реальные и подтвержденные факты и действия.

Чтобы не стать объектом манипуляций, Вы просто должны принять то, что поток информации практически никогда не даст Вам всей ПРАВДЫ, или самим стать субъектом, который этим потоком управляет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
информация манипуляции факты информационный хаос
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
В Полтавской области работника предприятия убило током во время монтажных работ
27 марта 2025, 04:23
Выйдет ли Украина в финал Евровидения - прогноз букмекеров
27 марта 2025, 03:50
Россияне ударили по Херсону из артиллерии: пострадали гражданские
27 марта 2025, 03:40
Сколько будет в Украине Пасхальная корзина 2025
27 марта 2025, 03:30
В Сумской области пограничники уничтожили российскую "Герань-2"
27 марта 2025, 03:14
Попытки РФ обмануть мир: Украина не нарушала условия "энергетического перемирия"
27 марта 2025, 03:00
В Винницкой области за день утонули два человека
27 марта 2025, 02:39
Атака российских БпЛА на Золочев: пострадали 8 человек, среди них 4-летний ребенок
27 марта 2025, 02:20
Во Львове мужчина убил свою собаку битой
27 марта 2025, 02:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Иван Киричевський
Все блоги »