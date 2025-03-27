На Миколаївщині поліція посилила заходи безпеки: в чому причина

фото: Національна поліція

По це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про посилений контроль на блокпостах, у публічних місцях, під час масових заходів.

Такі заходи спрямовані на зниження ризику терактів та на оперативне виявлення потенційних загроз і швидке реагування.

Так, на вулицях населених пунктів регіону збільшили кількість нарядів поліції, які у цілодобовому режимі стежать за безпекою.

Окрім того, для оперативного реагування на будь які підозрілі ситуації створені додаткові піші та мобільні патрулі, у зоні активності транспортних засобів посилено контроль на блокпостах з метою перевірки транспорту на наявність небезпечних предметів та підозрілих осіб.

Нагадаємо, ворожа пропаганда поширює фейк про нібито підготовку українськими військовими провокації у Миколаєві для зриву домовленостей про припинення ударів по об'єктах енергетики і звинувачення у цьому Росії.

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