В Киеве и Черкасской области задержали еще шестерых поджигателей, выполнявших заказы россиян

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Правоохранители задержали еще шестерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги в северных и центральных областях Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Основными целями врага были энергообъекты Укрзализныци, админздания судов и военные авто, проходившие техобслуживание по возвращении с фронта.

Исполнителями заказных преступлений были завербованы оккупантами местные жители, искавшие "быстрые заработки" на телеграмм-каналах.

Так, в Черкасской области задержали 25-летнего фигуранта, пытавшегося сжечь здание местного суда. Для этого злоумышленник в темное время суток выбил стекло на входной двери госучреждения, а затем залил внутрь легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее.

Еще один его ровесник уничтожил релейный шкаф и трансформаторную подстанцию на железнодорожной линии, по которой курсируют военные эшелоны.

Также по указанию оккупантов их приспешник оборудовал схрон, где хранил 4 кг взрывчатых веществ для совершения заказных терактов.

В Печерском районе Киева задержали 32-летнего монтажника одной из частных компаний и его знакомого, уничтоживших мультивен ВСУ.

По данным следствия, они действовали в паре: один поджигал, другой снимал это на видео для "отчета" перед своим российским куратором.

Еще двое фигурантов задержаны в Святошинском районе столицы. Ими оказались 24-летний киевлянин и его сожительница, которые сожгли служебный автомобиль украинского воина и пытались уничтожить запаркованный рядом грузовик.

Обоих злоумышленников задержали "на горячем" вблизи места происшествия.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Николаева, сотрудничавшую с РФ. По указанию противника она планировала организовать теракт возле областного управления полиции 7 марта.