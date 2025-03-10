Отравила военного и готовила взрывчатку для терактов: в Харькове задержали агентку ФСБ

фото: СБУ

В Харькове контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалистка готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Чтобы убить воина ВСУ, предательница под видом "волонтерской" помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые смешивали ядовитые вещества. После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь.

Также по заданию от ФСБ российская агентка производила самодельные взрывные устройства (СВУ) и оставляла их в схронах для подготовки терактов.

Одну из взрывчаток злоумышленница спрятала вблизи своего дома в многоквартирном доме, а другую – непосредственно в квартире. По инструкции оккупантов, она замаскировала СВУ под огнетушитель, а для большего действия снарядила металлическими гайками.

По данным СБУ, харьковчанка попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны, когда ездила к родственникам в Россию. Однако задачи от РФ ей начали поступать в начале 2025 года.

Задержанной сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение взрывного устройства).

также преступления предательницы квалифицируют по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на умышленное убийство).

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях СБУ задержала в Ровно российскую агентку, планировавшую заложить взрывное устройство возле городского ТЦК.