Отравила военного и готовила взрывчатку для терактов: в Харькове задержали агентку ФСБ
В Харькове контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалистка готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Чтобы убить воина ВСУ, предательница под видом "волонтерской" помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые смешивали ядовитые вещества. После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь.
Также по заданию от ФСБ российская агентка производила самодельные взрывные устройства (СВУ) и оставляла их в схронах для подготовки терактов.
Одну из взрывчаток злоумышленница спрятала вблизи своего дома в многоквартирном доме, а другую – непосредственно в квартире. По инструкции оккупантов, она замаскировала СВУ под огнетушитель, а для большего действия снарядила металлическими гайками.
По данным СБУ, харьковчанка попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны, когда ездила к родственникам в Россию. Однако задачи от РФ ей начали поступать в начале 2025 года.
Задержанной сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение взрывного устройства).
- также преступления предательницы квалифицируют по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на умышленное убийство).
"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях СБУ задержала в Ровно российскую агентку, планировавшую заложить взрывное устройство возле городского ТЦК.