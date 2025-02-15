Подошла к военным и подорвала себя: появилось видео с моментом взрыва в Николаеве

фото: полиция

В сети появилось видео момента взрыва, произошедшего в Николаеве возле кафе днем 14 февраля

Об этом передает RegioNews со ссылкой на канал "Военного братства" "ЧИК Б.О.М.Ж".

Судя по кадрам, взрывчатку в обычном пакете на место принесла неизвестная женщина, когда она подошла к группе военных – устройство сработало.

В сети предполагают, что женщину, принесшую взрывчатку, могли завербовать российские спецслужбы.

Напомним, в результате взрыва погибли два человека: женщина и военный. Еще восемь человек получили ранения.