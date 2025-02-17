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Сообщено о подозрении трем "просветителям" из Херсона, которые вывезли шестерых украинских детей в временно оккупированные территории. Двум женщинам и мужчине инкриминируют нарушение законов и обычаев войны

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые заставляли подростков сменить гражданство российским и убеждали служить в армии РФ.

Подозреваемые заняли должности руководителя, заместителя и воспитателя в созданном оккупационными властями так называемом "Херсонском профессиональном училище №2".

Все трое вступили в сговор с оккупационной администрацией и путем обмана и угроз 7 октября 2022 года организовали незаконный вывоз шести несовершеннолетних воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в с. Степановка, Херсонской области.

Детей вывезли в временно оккупированный Крым и содержали их без законных представителей. При этом им сказали, что это краткосрочная поездка для отдыха.

В течение шести месяцев похищенных детей перемещали оккупированной территорией, заставляли обучаться по программам РФ, а также целенаправленно готовили к службе в вооруженных силах государства-агрессора. Им насильно выдали российские паспорта, а одному из них уже вручили повестку для службы в армии.

Благодаря международным и волонтерским организациям удалось спасти двоих детей. Судьба еще четырех неизвестна.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.