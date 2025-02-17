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17 февраля 2025, 14:35

В Николаевской области вводят две очереди отключений света

17 февраля 2025, 14:35
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фото: freepik.com
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В Николаевской области из-за дефицита электроэнергии вводят две очереди отключений для предприятий, но бытовых потребителей пока это не касается

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"После сегодняшних ударов по Украине есть немного дефицит по энергетике, поэтому будут отключения две очереди бизнеса. Людей сейчас это не коснется. Поэтому призываю бизнес вернуться к вопросу импортирования электричества, потому что эти объемы упали, но, к сожалению, сейчас это актуально", - сообщил он.

Ким отметил, что отопление в Николаеве запустили и поблагодарил энергетики и всех, кто был привлечен к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после атаки вражеского дрона возобновили теплоснабжение.

свет электроэнергия Николаевская область Николаев Ким Виталий Александрович
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