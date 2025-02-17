В Николаеве полностью разрушена электрогенерация в результате атаки россиян по ТЭЦ
В результате российского удара по ТЭЦ ночью 16 февраля в Николаеве абоненты станции остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.
"Мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы. Привлечены работники и ТЭЦ, и Николаевоблтеплоэнерго. Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело", – рассказал мэр.
Он добавил, что благодаря сотрудничеству с Данией Николаев получил модульные котельные, поэтому удалось сохранить тепло в больницах.
Напомним, в городе без тепла остались 100 тысяч человек – во многих из них температура дома упала почти до 5°.
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