В Николаеве после атаки БПЛА возобновили теплоснабжение

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В Николаеве энергетики подключили к отоплению всех абонентов, отключенных в результате попадания российского беспилотника в тепловую электростанцию

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на 8:00 энергетики заживили всех абонентов.

"Сейчас тепла в сети немного меньше, чем должно быть нормативно. Но это связано с постепенным набором температуры в сети. В сутки, думаю, мы выйдем на нормативные показатели, если не будет никаких форсмажорных ситуаций", - заявил Ким.

Он также добавил, что при подключении на сетях возникли три аварии, но "их исправили".

Как известно, вчера после удара российского дрона по ТЭЦ в Николаеве без тепла осталось 100 тысяч человек.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, российские окупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине дроном-камикадзе. Ранения получили пятеро гражданских.