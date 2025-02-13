На Николаевщине осудили парня, который изнасиловал 15-летнюю школьницу на глазах у ее бабушки
В Николаевском районе 23-летнего жителя поселка Березанка признали виновным в изнасиловании и незаконном лишении свободы двух человек. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет заключения
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, сообщает RegioNews.
Следствие установило, что в июле 2021 года злоумышленник проник в дом потерпевших и применил физическое насилие. Он связал пластиковыми жгутами руки и ноги 15-летней девушке, а ее 74-летнюю бабушку привязал к батарее. После этого молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю потерпевшую.
В ходе судебного процесса обвиняемый свою вину отрицал. Учитывая доказательства, предоставленные прокуратурой, суд признал молодого человека виновным.
"Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину, который неоднократно насиловал свою 15-летнюю падчерицу.