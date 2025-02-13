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В Николаевском районе 23-летнего жителя поселка Березанка признали виновным в изнасиловании и незаконном лишении свободы двух человек. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет заключения

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Следствие установило, что в июле 2021 года злоумышленник проник в дом потерпевших и применил физическое насилие. Он связал пластиковыми жгутами руки и ноги 15-летней девушке, а ее 74-летнюю бабушку привязал к батарее. После этого молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю потерпевшую.

В ходе судебного процесса обвиняемый свою вину отрицал. Учитывая доказательства, предоставленные прокуратурой, суд признал молодого человека виновным.

"Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину, который неоднократно насиловал свою 15-летнюю падчерицу.