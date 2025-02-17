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17 лютого 2025, 14:35

У Миколаївській області вводять дві черги відключень світла

17 лютого 2025, 14:35
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фото: freepik.com
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На Миколаївщині через дефіцит електроенергії вводять дві черги відключень для підприємств, але побутових споживачів поки що це не стосується

Про це в Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Після сьогоднішніх ударів по Україні є трохи дефіцит по енергетиці, тому будуть відключення дві черги бізнесу. Людей на зараз це не торкнеться. Тому закликаю бізнес повернутися до питання імпортування електрики, тому що ці об'єми впали, але, на жаль, зараз це актуально", - повідомив він.

Кім зазначив, що опалення у Миколаєві запустили і подякував енергетикам та всім, хто був залучений до відновлювальних робіт.

Раніше повідомлялось, що в Миколаєві після атаки ворожого дрона відновили теплопостачання.

світло електроенергія Миколаївська область Миколаїв Кім Віталій Олександрович
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