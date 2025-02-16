После вражеской атаки Николаев остался без отопления

фото: Суспільне Николаев

После атаки российских дронов на Николаев в ночь на 16 февраля областной центр остался без теплоснабжения

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, под ударом оказался объект критической инфраструктуры.

"С самой ночи делаем все, чтобы определить объемы проведения ремонтных работ, чтобы вернуть теплоснабжение в дома горожан", - говорится в сообщении.

В то же время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в свою очередь отметил, что ночью силы противовоздушной обороны в Николаевской области сбили девять БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025 года. Сообщается, что россияне потеряли более 858 тысяч военных.