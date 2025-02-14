В Николаеве женщина принесла сумку со взрывчаткой к военным, есть погибшие и раненые
В Николаеве два человека погибли от взрыва неизвестного предмета 14 февраля
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает RegioNews.
Отмечается, что в пятницу, 14 февраля, около 14:00 на улице Пограничной вблизи общепита прогремел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения.
Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ, спасатели и медики.
В соцсетях очевидцы пишут, что женщина подошла к военным в форме в центре города с сумкой, в которой, скорее всего, было взрывное устройство.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве раздался взрыв, а затем включили сигнал воздушной тревоги.
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