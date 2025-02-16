Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025
Российские захватчики потеряли около 1730 человек личного состава за предыдущие сутки
Как передает RegioNews, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 16 февраля.
Командование оценивает общие потери РФ за время полномасштабного вторжения в 858390 военных.
Кроме того, по данным Генштаба, армия страны-агрессорки потеряла в технике:
- танков – 10 073 (+5 единиц за минувшие сутки)
- боевых бронированных машин – 21 011 (+84)
- артиллерийских систем – 23 185 (+11)
- РСЗО – 1283
- средств ПВО – 1067
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 377 (+36)
- крылатых ракет – 3063
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 456 (+77)
- специальной техники – 3749 (+2)
Напомним, спецпредставитель Трампа Келлог сделал заявление о мирных переговорах. По его словам, для этого нужно 180 дней.
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