Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025

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Российские захватчики потеряли около 1730 человек личного состава за предыдущие сутки

Как передает RegioNews, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 16 февраля.

Командование оценивает общие потери РФ за время полномасштабного вторжения в 858390 военных.

Кроме того, по данным Генштаба, армия страны-агрессорки потеряла в технике:

танков – 10 073 (+5 единиц за минувшие сутки)

боевых бронированных машин – 21 011 (+84)

артиллерийских систем – 23 185 (+11)

РСЗО – 1283

средств ПВО – 1067

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 377 (+36)

крылатых ракет – 3063

кораблей/катеров – 28

подводных лодок – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 37 456 (+77)

специальной техники – 3749 (+2)

Напомним, спецпредставитель Трампа Келлог сделал заявление о мирных переговорах. По его словам, для этого нужно 180 дней.