Після ворожої атаки Миколаїв залишився без опалення

фото: Суспільне Миколаїв

Після атаки російських дронів на Миколаїв в ніч на 16 лютого обласний центр залишився без теплопостачання

Як передає RegioNews, про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, що під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.

"Від самої ночі робимо все, аби визначити об'єми проведення ремонтних робіт, щоб повернути теплопостачання у домівки містян", - йдеться у повідомленні.

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у свою чергу зазначив, що вночі сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили девʼять БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025 року. Повідомляється, що росіяни втратили понад 858 тисяч військових.