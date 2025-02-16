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Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
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16 лютого 2025, 10:11

Після ворожої атаки Миколаїв залишився без опалення

16 лютого 2025, 10:11
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фото: Суспільне Миколаїв
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Після атаки російських дронів на Миколаїв в ніч на 16 лютого обласний центр залишився без теплопостачання

Як передає RegioNews, про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, що під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.

"Від самої ночі робимо все, аби визначити об'єми проведення ремонтних робіт, щоб повернути теплопостачання у домівки містян", - йдеться у повідомленні.

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у свою чергу зазначив, що вночі сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили девʼять БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025 року. Повідомляється, що росіяни втратили понад 858 тисяч військових.

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