В Николаеве раздался взрыв: что известно
В областном центре раздался взрыв, после чего была объявлена воздушная тревога
Об этом в Телеграмме сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.
"Был слышен взрыв, выясняем", - написал мэр.
Впоследствии в городе раздался сигнал воздушной тревоги.
В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной взрыва и какие последствия в городе. В то же время в соцсетях пишут, что, предварительно, прилета в городе не было.
Напомним, в пригороде Херсона россияне атаковали мужчину дроном. Известно, что 47-летний мужчина получил взрывную травму, множественные обломочные ранения.
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