В Николаеве раздался взрыв: что известно

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В областном центре раздался взрыв, после чего была объявлена воздушная тревога

Об этом в Телеграмме сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

"Был слышен взрыв, выясняем", - написал мэр.

Впоследствии в городе раздался сигнал воздушной тревоги.

В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной взрыва и какие последствия в городе. В то же время в соцсетях пишут, что, предварительно, прилета в городе не было.

Напомним, в пригороде Херсона россияне атаковали мужчину дроном. Известно, что 47-летний мужчина получил взрывную травму, множественные обломочные ранения.