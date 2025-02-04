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Убийство произошло 1 февраля в селе Скобелка Луцкого района. В результате избиения скончался местный житель 1967 года рождения. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

По данным следствия, мужчину избил его знакомый — местный житель 1992 года рождения. Во время словесного конфликта молодой человек нанес жертве многочисленные удары руками и ногами, в результате чего потерпевший скончался.

Предварительно, нападавший ранее уже имел проблемы с законом.

"Следователи уже объявили злоумышленнику о подозрении: за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть, ему может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Суд будет избирать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни 20-летний парень убил 70-летнюю женщину.