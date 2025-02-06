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Квартирант пив алкоголь з власником квартири. Коли між ними почалась сварка - зловмисник напав на чоловіка і забив його до смерті

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, це сталося під час застілля. Чоловіки розпивали разом алкоголь, коли між ними виник конфлікт. У результаті квартирант накинувся на власника квартири. Він завдав чоловіку ударів по голові та тулубу. Потерпілий помер.

Тіло чоловіка знайшла його сестра, та звернулась до поліції. Правоохоронці знайшли 35-річного квартиранта, який до смерті побив власника житла. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині засудили чоловіка, який забив друга до смерті. Відомо, що між ними стався конфлікт під час застіння. В розпалі сварки обвинувачений почав бити чоловіка ногами і руками. В результаті потерпілий помер.

Також повідомлялося, що на Львівщині в одній з квартир знайшли тіло 57-річної жінки. З'ясувалося, що її до смерті забив власний син. За даними поліції, між ними стався конфлікт, і чоловік завдав матері сильних ударів.