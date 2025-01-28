иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Полиция получила сообщение о драке в квартире одного из домов на улице Сечевых Стрельцов. На месте обнаружили тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти. Медики, приехавшие на вызов, констатировали ее смерть.

Правоохранители установили, что между погибшей и ее 34-летним сыном возник конфликт. Во время ссоры мужчина жестоко избил мать, нанеся ей многочисленные травмы, от которых она умерла.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство. Фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 13 января во Львове 17-летний студент молотком забил до смерти женщину. Юношу задержали.