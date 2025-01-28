Россияне нанесли удар по Николаеву: первые подробности от местных властей
Российские оккупанты вечером 28 января нанесли удар по городу Николаев
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает RegioNews.
По его словам, есть попадание по частному предприятию. На месте работают соответствующие службы.
Отметим, что около 20 часов в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Тревога объявлялась из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Напомним, за прошедшие сутки российские кафиры атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.
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