Росіяни завдали удару по Миколаєву: перші подробиці від місцевої влади
Російські окупанти увечері 28 січня завдали удару по місту Миколаїв
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.
За його словами, є влучання по приватному підприємству. На місці працюють відповідні служби.
Зазначимо, близько 20 години в Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тривога оголошувалась через загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти атакували дронами-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
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