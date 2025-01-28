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28 січня 2025, 21:16

Росіяни завдали удару по Миколаєву: перші подробиці від місцевої влади

28 січня 2025, 21:16
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фото ілюстраційне: ДСНС
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Російські окупанти увечері 28 січня завдали удару по місту Миколаїв

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

За його словами, є влучання по приватному підприємству. На місці працюють відповідні служби.

Зазначимо, близько 20 години в Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тривога оголошувалась через загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти атакували дронами-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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