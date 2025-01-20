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Неразорвавшиеся беспилотники могут содержать опасные элементы, включая взрывчатку, химические вещества или другие вредные материалы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях полиция получила уведомление об обнаружении дрона в Сумах.

Взрывотехники провели тщательную проверку и обезвредили взрывчатку. Благодаря их профессиональной работе никто не пострадал.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили авиационную ракету Х-101, которая не взорвалась после падения. На днях ее нашли возле одного из сел.