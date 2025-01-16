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16 января 2025, 06:11

В Винницкой области уничтожили суббоеприпас от крылатой ракеты Х-101

16 января 2025, 06:11
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фото: полиция
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На днях в лесу возле одного из населенных пунктов Виницкой области местный житель наткнулся на боеприпас

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина вызвал полицию. Взрывотехники обследовали находку – суббоеприпас от кассетной боевой части крылатой ракеты Х-101. Его уничтожили на месте путём подрыва.

Напомним, 13 января в Сумской области взрывотехники уничтожили боевую часть "шахеда" и изъяли остатки авиаракеты.

Винницкая область Боеприпасы взрывотехники суббоеприпасы война ракета
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