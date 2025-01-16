В Винницкой области уничтожили суббоеприпас от крылатой ракеты Х-101
На днях в лесу возле одного из населенных пунктов Виницкой области местный житель наткнулся на боеприпас
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Мужчина вызвал полицию. Взрывотехники обследовали находку – суббоеприпас от кассетной боевой части крылатой ракеты Х-101. Его уничтожили на месте путём подрыва.
Напомним, 13 января в Сумской области взрывотехники уничтожили боевую часть "шахеда" и изъяли остатки авиаракеты.
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