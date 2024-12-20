В Николаеве засудили российского шпиона, установившего вебкамеры возле порта

фото: СБУ

В Николаеве к 15 годам лишения свободы приговорен работник местной компании, который установил веб-камеры возле Николаевского морского порта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ

Об этом сообщает Управление СБУ в Николаевской области, передает RegioNews.

По данным спецслужбы, установленные фигурантом веб-камеры должны были в режиме реального времени фиксировать морской и речной трафик с предоставлением удаленного доступа российской разведке.

В результате спецоперации в феврале этого года СБУ своевременно обнаружила и деактивировала скрытые камеры, а злоумышленника задержали.

Также отмечается, что дополнительной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

Обвиняемый – электрик местной припортовой компании еще в 2023 году. После вербовки агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Напомним, ранее в Харькове обезвредили российских агентов, готовивших тайники для вражеских ДРГ.