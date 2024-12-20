21:51  19 декабря
В Виннице отец одного из учеников лицея ударил учителя: за дело взялась полиция
02:24  20 декабря
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
01:30  20 декабря
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2024, 10:17

В Николаеве засудили российского шпиона, установившего вебкамеры возле порта

20 декабря 2024, 10:17
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Николаеве к 15 годам лишения свободы приговорен работник местной компании, который установил веб-камеры возле Николаевского морского порта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ

Об этом сообщает Управление СБУ в Николаевской области, передает RegioNews.

По данным спецслужбы, установленные фигурантом веб-камеры должны были в режиме реального времени фиксировать морской и речной трафик с предоставлением удаленного доступа российской разведке.

В результате спецоперации в феврале этого года СБУ своевременно обнаружила и деактивировала скрытые камеры, а злоумышленника задержали.

Также отмечается, что дополнительной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

Обвиняемый – электрик местной припортовой компании еще в 2023 году. После вербовки агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Напомним, ранее в Харькове обезвредили российских агентов, готовивших тайники для вражеских ДРГ.

СБУ порт Николаев агент рф
Спецслужбы предотвратили убийство свидетеля по делу о $1 млн взятки полковнику СБУ
19 декабря 2024, 14:45
В Одессе объявили подозрение настоятелю храма УПЦ МП, который восхвалял Путина и героизировал оккупантов
18 декабря 2024, 15:05
В Николаеве перебои с теплоснабжением из-за аварии в сети ТЭЦ
18 декабря 2024, 12:23
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Суд на Запорожье вынес приговор экс-преподавателю, возглавившему штаб "Юнармии" в оккупации
20 декабря 2024, 10:40
В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетного удара, известно об одном погибшем.
20 декабря 2024, 09:51
В Украине ряд госреестров прекратили работу из-за кибератаки
20 декабря 2024, 09:33
Российские ДРГ пытались прорваться в Херсон
20 декабря 2024, 09:06
Стали известны подробности утреннего удара по Киеву – враг применил два типа ракет
20 декабря 2024, 08:46
В КГВА показали последствия ракетной атаки по Киеву
20 декабря 2024, 08:31
В Киевской области в результате обстрела возник масштабный пожар
20 декабря 2024, 08:04
Россия ударила баллистикой по Киеву: информация о последствиях
20 декабря 2024, 07:48
На Буковине у мужчины обнаружили в багажнике 150 елок, ему грозит тюрьма
20 декабря 2024, 07:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »