В Николаеве перебои с теплоснабжением из-за аварии в сети ТЭЦ

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В системе теплоснабжения "Николаевской теплоэлектроцентрали" (ТЭЦ) обнаружили несколько дефектов. Часть потребителей почти на двое суток осталась без теплоснабжения

Об этом 18 декабря сообщили на странице "Николаевской ТЭЦ" в Facebook.

На главной магистрали на улице Лоренца Юстуса (бывшая Сидорчука – ред.) начали ремонтные работы.

"Под замену приходится участок трубопровода протяженностью 60 метров диаметром 700 мм. Ремонтные работы усложняются из-за наличия рядом газопровода, требующего дополнительных мер безопасности", - сообщают на ТЭЦ.

По данным предприятия, в Николаеве наблюдается пониженная и замедленная циркуляция теплоносителя.

"Это явление временное и связано с проведением ремонтных работ на ключевых участках теплосети", - заверили в компании.

Продолжительность работ: ориентировочно до 23:00 19 декабря 2024 года.

Напомним, в конце ноября сообщалось о проблемах с отоплением в Крыму Роге. десятки тысяч жителей города оставались без теплоснабжения.