В Харькове обезвредили российских агентов, готовивших схроны для вражеских ДРГ

СБУ ликвидировала агентурную группу российской военной разведки (более известной как ГРУ), действовавшую в Харькове

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники обустраивали тайники с деньгами и боевыми гранатами на окраинах города. Это должно было создать резерв для других агентов и диверсантов РФ, планировавших подрывную деятельность в регионе.

По указаниям российской военной разведки, тайники размещали преимущественно в лесополосах. Координаты тайников злоумышленники передавали своему куратору через мессенджеры. Кроме того, агенты собирали разведданные о местонахождении подразделений Сил обороны. Для этого они обходили территорию Харькова и близлежащую местность, где проводили разведку по координатам, которые поступали от оккупантов.

В состав группы входили два бывших сотрудника расформированного спецподразделения "Беркут" и жена одного из них – все жители Харькова. Они попали в поле зрения российских спецслужб через бывшего "беркутовца", бежавшего в РФ еще до начала полномасштабного вторжения и начавшего сотрудничать с оккупантами.

Контрразведка СБУ разоблачила и задокументировала преступления агентов. Всех троих злоумышленников задержали в Харькове. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с ГРУ и боевые гранаты РГД-5.

Задержанным объявили подозрение. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали дежурного агента спецслужб России, который корректировал воздушные атаки врага и совершал поджоги в Украине. Агентом РФ оказался 22-летний бариста из Винницы, он действовал в Киевской и Винницкой областях.